In oktober van vorig jaar werd Wanted: Dead onthuld. Dit is een third-person actiegame die ontwikkeld wordt door Soleil. Deze studio bestaat uit mensen die eerder aan onder andere Ninja Gaiden en Dead or Alive hebben gewerkt.

Wanted: Dead werd destijds aangekondigd met een korte teaser trailer. Nu is de eerste gameplay trailer van de game verschenen en hierdoor krijgen we een eerste echte blik op de gameplay van het spel. Check de beelden hieronder.

Het is de bedoeling dat Wanted: Dead later dit jaar uitkomt, maar de exacte releasedatum is nog niet bekend. De game is in ontwikkeling voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc.