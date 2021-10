De naam van de game zou je al genoeg moeten zeggen: er is niet veel wat levend uit de gevechten komt die Wanted: Dead rijk is. Luitenant Hannah Stone weet maar al te goed hoe ze ervoor moet zorgen dat ze een spoor van dood en verderf achterlaat.

De game neemt inspiratie uit games als Devil May Cry en Bayonetta, maar we zullen niet verrast zijn als we hier en daar ook een vleugje van Ninja Gaiden terug zien. Zowel de director als de producer legden eerder succesvol de hand aan de Ninja Gaiden franchise. Wat het team precies in gedachten heeft omtrent de gameplay wordt een beetje duidelijk via de onderstaande omschrijving van ontwikkelaar Soleil.

Players assume the role of Lt. Hannah Stone, leader of the “Zombie Squad,” an elite team who work outside the purview of the traditional police force. Taking inspiration from the likes of Devil May Cry and Bayonetta, a deep combat system will give you the opportunity to take on enemies up-close and personal, or engage with guns from a distance, with cool slow-motion sequences, and a limb-severing mechanic that changes enemy attack patterns adding style and substance to combat encounters.