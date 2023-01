De Nintendo Switch is inmiddels al sinds 2017 op de markt en is sinds de release een waar succesverhaal gebleken. Er doen inmiddels al heel wat geruchten de ronde over het (al dan niet) bestaan van een ‘Switch 2’, maar tot op heden heeft Nintendo hierover nog geen duidelijkheid gegeven. Sterker nog: Nintendo wil in hun komende fiscale jaar nog eens keihard inzetten op de productie van de Switch (OLED), aldus Bloomberg.

De console zou nog steeds erg gewild zijn bij consumenten en uiteraard wil Nintendo daarop inspelen door extra consoles te maken. Nu de chiptekorten ook minder problematisch zijn, zijn daar ook mogelijkheden toe. Dit is dus mogelijk een teken dat Nintendo in hun volgende fiscale jaar (dat begint in april) nog niet van plan is om in te zetten op de Switch 2. Researcher Piers Harding-Rolls lijkt dit te bevestigen met een tweet.

“No doubt that Switch OLED will be in strong demand at new Zelda launch and a good % of buyers will be those upgrading from OG Switch or Lite. Even so, the idea that Switch will increase sales next FY is optimistic. If true, pretty much confirms our view of no next-gen in 2023”