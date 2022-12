Volgend jaar mogen we The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom verwachten voor de Nintendo Switch en het zou bij zo’n release niet gek zijn om een speciale editie van de Nintendo Switch uit te brengen. Hoewel Nintendo officieel nog niets heeft aangekondigd, zijn er nu wel wat afbeeldingen gelekt van een dergelijke editie.

Op het Chinese forum Tieba (via My Nintendo News) zijn foto’s van een Nintendo Switch OLED en bijbehorende accessoires opgedoken die in het teken staan van The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. De foto’s hebben we hieronder geplaatst en de hardware is overduidelijk in stijl van de game. Ziet er niet verkeerd uit als je het ons vraagt, ondanks de gebrekkige kwaliteit.

Het is echter onduidelijk of de foto’s echt zijn of nep, maar we zullen vanzelf van Nintendo horen of deze editie inderdaad in de pijplijn zit.