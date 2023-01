Microsoft gaat morgen meer onthullen over een aantal aankomende games in de onlangs aangekondigde Developer_Direct. De showcase duurt ongeveer drie kwartier en zal meer vertellen over Forza Motorsport, Redfall, The Elder Scrolls Online en Minecraft Legends. Fans hopen soms nog wel eens op een “one more thing”-momentje en daar heeft Aaron Greenberg van Microsoft nu een stokje voor gestoken.

Via Twitter reageert de topman van Xbox namelijk op een bericht van Kinda Funny-gastheer Parris Lilly, die aangeeft dat de showcase over de vier genoemde games zal gaan en dat fans dus hun verwachtingen moeten temperen. Aankondigingen over games als Starfield of de nieuwe Elder Scrolls-game hoeven we dus niet te verwachten.

Naar verwachting zal Microsoft wel releasedata onthullen van bijvoorbeeld Forza Motorsport en het aankomende Redfall van Arkane Studios. De Developer_Direct showcase gaat morgenavond om 21:00 uur van start.