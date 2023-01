Het nieuwste collection event in Apex Legends gaat vandaag van start, zo heeft ontwikkelaar Respawn Entertainment laten weten. Het Celestial Sunrise event wordt gehouden om het ‘Lunar New Year’ te vieren, beter bekend als het Chinees Nieuwjaar.

Het evenement voegt een aantal nieuwe cosmetics toe zoals legendarische skins voor Pathfinder, Caustic, Octane en Ash. Daarnaast zal er tijdens Celestial Sunrise ook een nieuwe game modus voor een gelimiteerde tijd te spelen zijn. De modus heet Hardcore Royale en zou een meer genadeloze versie moeten zijn van Trios, zo heb je geen helm en zit je vast aan armor met een witte zeldzaamheidsgraad.

Hardcore Royale is te spelen voor accounts van level 20 of hoger. De Trios modus zal ook nog beschikbaar zijn en in de nabije toekomst zullen er nog twee nieuwe modi worden geïntroduceerd voor een gelimiteerde tijd.