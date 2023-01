God of War: Ragnarök heeft reeds meerdere updates gekregen en nu ruim twee maanden na de release heeft Sony Santa Monica Studio er nog eentje beschikbaar gesteld. Het gaat hier om update 3.002 en die lost slechts één bug op. Het gaat om een gedeeltelijke oplossing waarbij bepaalde vijanden in gevechten verkeerd zouden spawnen.

Dit zou nu verholpen moeten zijn en dat is het enige. Gezien de patch notes zo kort zijn, ziet het er naar uit dat vrijwel alle issues nu uit de game zijn gehaald en dat is toch best snel. Tegelijkertijd geeft het ook aan hoe goed de game op zichzelf al bij de release was.

Overigens blijft het hier niet bij voor God of War: Ragnarök, want Sony Santa Monica Studio werkt momenteel aan een New Game+ optie voor de game, die later dit jaar zou moeten verschijnen. Wanneer precies is helaas nog niet bekend.