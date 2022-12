God of War: Ragnarök is een zeer complete game die na het uitspelen de moeite waard is om nog eens doorheen te gaan. Dat is ook zeker mogelijk, maar niet met behoud van alles wat je reeds hebt vrijgespeeld. Dit komt doordat de New Game+ optie nog ontbreekt.

Net zoals bij het vorige deel zal ook God of War: Ragnarök een New Game+ optie ontvangen. Dit heeft Sony Santa Monica Studio via Twitter bekendgemaakt. De ontwikkelaar is bezig met deze modus, maar geeft daarbij wel aan dat dit niet voor de lente van 2023 verschijnt.

New Game+ zal dus nog wel even op zich laten wachten. Afgaande op de gelijke modus in het vorige deel, zal die naar verwachting in deze game je de beschikking geven over alle geüpgradede gear en moeilijkere vijanden. Verdere details moeten nog bekendgemaakt worden.