Fortnite is niet vies van een cross-over meer of minder en ook deze maand mogen spelers van de populaire battle royale game een bekende bezoeker verwachten. Eind vorig jaar dook al een gerucht op dat Dead Space zou samenwerken met Fortnite en dat blijkt nu te kloppen: Isaac Clarke is aangekomen in Fortnite. Dit is uiteraard niet toevallig, want de Dead Space Remake verschijnt deze week.

Het Dead Space cosmetic pack zal je € 12,- kosten en heeft verschillende zaken te bieden die je helemaal onderdompelen in de Dead Space sfeer. Naast enkele cosmetische items en een emote, krijg je met dit pakket ook toegang tot de Isaac Clarke skin. Daarnaast krijg je toegang tot een questline die je 1500 V-bucks kan opleveren.

Lees alle specifieke details hier.