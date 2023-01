De fanatieke Harry Potter-fans staan nog net niet schuimbekkend al voor de winkels. Over zo’n twee weken is Hogwarts Legacy immers verkrijgbaar en krijgen de fans, hopelijk, de game waar ze altijd al van hebben gedroomd. Ontwikkelaar Avalanche Software (niet van de Just Cause-reeks, maar een andere) steekt ook niet onder stoelen of banken hoe ambitieus ze zijn met deze titel.

Naast het hoofdverhaal wat je naar verluidt zo’n 35 uur zoet zal houden, bevat Hogwarts Legacy ook nog eens meer dan honderd sidequests. En volgens narrative director Moira Squier zullen die sidequests ook nog eens invloed hebben op jouw playthrough van het verhaal. De volledige uitleg volgens de ontwikkelaar hebben we hieronder geplaatst:

“The main storyline is complicated and engaging, and involves a variety of different characters and viewpoints, but by giving the player choice moments throughout the game, we allow them to tell their version of that epic story. Even the side quests, of which there are over 100, allow the player to manipulate the main campaign by virtue of the experiences they’ve had.

Interacting with someone in a side quest will impact how you interact with them in the main storyline – and vice versa. The order in which the player chooses to complete these quests will impact their story and game. Everything is interconnected.”