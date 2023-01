Volgende maand kunnen we op onderzoek gaan in de ‘Wizarding World’ van Hogwarts Legacy en velen onder ons zijn waarschijnlijk al aan het aftellen. Nu de release dichterbij komt, komen er ook steeds meer en meer details over de game naar buiten. Ditmaal zijn de details echter wel wat onofficieel, want er is meer bekend geworden over Hogwarts Legacy dankzij een lekker op Reddit.

Er worden verschillende (kleinere) dingen vermeld (het ene al vager dan het andere), maar in die lijst wordt ook aangegeven hoe lang de game zou duren. Volgens de lekker zou je minstens 35 uur met de game bezig zijn en als je alle zijmissies en activiteiten erbij gooit, kom je uit op 70 uur. Als dit klopt, zouden we dus best lang bezig kunnen zijn met de game. Deze getallen zijn overigens best geloofwaardig, gezien het hier over een uitgebreide open wereld gaat.

Hogwarts Legacy verschijnt op 10 februari voor pc en current-gen platformen. PS4 en Xbox One volgen op 4 april en de Switch ten slotte op 25 juli.