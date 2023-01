Hogwarts Legacy verschijnt begin volgende maand voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc. Andere platformen zullen pas op een later moment aan de beurt zijn, dus als je niet over een pc of current-gen console beschikt zul je wat geduld moeten opbrengen.

Wat betreft de pc-versie, hier heb je kunnen lezen wat de systeemeisen zijn om de game te kunnen draaien. Dit is op de consoles natuurlijk niet aan de orde, maar in dat geval is het interessant om te weten wat de grafische modi zijn.

Hierover heeft Warner Bros. Games nu meer duidelijkheid gegeven. Hogwarts Legacy is voorzien van een tweetal grafische modi: Fidelity en Performance. De Fidelity modus draait op 30 frames per seconde, de Performance modus op 60 frames per seconde. De game biedt tevens VRR-ondersteuning voor televisies die over deze functie beschikken.

Helaas is niet duidelijk wat de resolutie per modus is, maar naar verwachting zal het 4K zijn in de Fidelity modus. Performance zal waarschijnlijk 1080p of 1440p zijn, maar daarvoor moeten we meer details afwachten. Wat de opties op de Xbox Series S zullen zijn is eveneens afwachten.