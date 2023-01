Warner Bros. Games brengt in aanloop naar de release van Hogwarts Legacy steeds meer nieuwe info naar buiten, zo maakte het bedrijf vorige week al veel bekend over de toegankelijkheidsopties van het spel. In antwoord op vragen van fans heeft Warner Bros. nu op Twitter meer bekendgemaakt over de werking van saves in Hogwarts Legacy.

Het zal mogelijk zijn om in Hogwarts Legacy vier personages aan te maken. Deze personages zullen ieder gebruik kunnen maken van vijf auto-save slots en tien save slots om je spel handmatig in op te slaan.

Mocht je het spel eerst op je Xbox One of PS4 willen spelen en later verder gaan op de PlayStation 5 of Xbox Series X|S, dan is er slecht nieuws. Hogwarts Legacy ondersteunt namelijk helaas geen cross-platform saves.

“You will be able to link both platforms for rewards in each version of the game, but save data will stay on the platform it was created on.”

Het is niet helemaal duidelijk waarom Hogwarts Legacy geen cross-platform saves ondersteunt, maar jammer is het in ieder geval zeker. Wat vinden jullie hiervan? Zouden cross-platform saves standaard moeten zijn, of zijn we op een punt beland in de generatie waarbij dit minder relevant is?

