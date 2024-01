Ongeveer een jaar geleden verscheen Hogwarts Legacy en de game is een gigantisch succes gebleken. Het kreeg, algemeen gesproken, goede cijfers én het werd ook nog eens de bestverkochte game van 2023 zowel in de VS als in Nederland. Eind vorig jaar stond de teller al op 22 miljoen verkochte exemplaren en dat getal is nu nóg groter geworden.

David Zaslav, de CEO van Warner Bros. Discovery, liet aan Variety weten dat de teller inmiddels al op 24 miljoen staat. Dat wil dus zeggen dat Hogwarts Legacy in de voorbije weken nog maar eens 2 miljoen keer is verkocht. Spelers blijven dus aangetrokken worden tot deze magische wereld en het is dan ook logisch dat Warner Bros. hoogstwaarschijnlijk van plan is om meerdere games in deze franchise te maken.