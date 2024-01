Nadat deze week bekend werd dat Hogwarts Legacy de best verkopende game van 2023 was in ons kleine kikkerlandje, weet het spel ook in het buitenland een immense prestatie neer te zetten.

Hogwarts Legacy is namelijk ook in de Verenigde Staten het best verkochte spel van 2023. Het is de eerste keer in 14 jaar dat er géén Call of Duty- of Rockstar-game op plek 1 staat in de VS.

De bui hing al een beetje in de lucht toen Warner Bros. eerder deze maand bekendmaakte dat het spel wereldwijd in totaal al meer dan 22 miljoen keer verkocht is, maar nu is er dan eindelijk bevestiging.

Het marktonderzoeksbureau Circana maakte ook de rest van de top 10 van afgelopen jaar bekend, waarbij The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom op een vierde plek staat. Voor dit spel geldt dat alleen fysieke verkopen zijn meegeteld; mogelijk had Zelda dus een nog hogere notering kunnen hebben als Nintendo die data beschikbaar had gesteld.