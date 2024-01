Hogwarts Legacy lanceerde bijna een jaar geleden en spelers op de PlayStation 5 kregen net een beetje meer content, omdat die versie was voorzien van een exclusieve quest. Speel je de game op een ander platform, dan grijp je helaas mis, maar niet voor lang.

Via X heeft de ontwikkelaar aangekondigd dat de content die tot op heden exclusief is voor de PlayStation versie, deze zomer ook naar andere platformen zal komen. Dit zal gepaard gaan met een update die extra features zal toevoegen en ook game updates brengt.

De exclusieve content waarvan sprake is de Shopkeeper Cosmetic set, een recept voor de Felix Felicis potion, exclusieve Hogsmeade quest en een extra dungeon. Hieronder valt dus ook de pre-order bonus, mocht je die gemist hebben.

“As we near the one-year anniversary of Hogwarts Legacy, we wanted to let our community know that the Hogwarts Legacy PlayStation-exclusive content will be available on other platforms later this summer, along with additional updates and features for the game. Stay tuned in the coming months for more details on what’s coming to Hogwarts Legacy this year.”