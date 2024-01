Warner Bros. Games heeft in 2023 gefaseerd Hogwarts Legacy uitgebracht voor verschillende platformen. Nu we het jaar 2024 binnen zijn gestapt is het tijd om de balans op te maken en het blijkt dat de game een gigantisch succes is, al mag dat geen verrassing zijn.

De uitgever heeft bekendgemaakt dat de game inmiddels 22 miljoen keer is verkocht. Hogwarts Legacy verscheen eerst voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc, waarvoor het 15 miljoen keer over de toonbank ging. Later verscheen de game nog voor de PlayStation 4, Xbox One en Nintendo Switch. Dit heeft voor 7 miljoen extra verkopen gezorgd.

Er zouden ongeveer 2 miljoen exemplaren van de game zijn verkocht in december vorig jaar, wat wel aangeeft dat de game ook maanden na de oorspronkelijke release nog ontzettend populair is. Hier zal het overigens niet bij blijven. In gesprek met Variety heeft David Haddad, president van WB. Games, enigszins zitten teasen naar meerdere aankomende games.

Gezien er in april al een Quidditch-game werd aangekondigd en Warner Bros. Games eerder ook al gehint heeft naar een uitbreiding van het universum, is het na het succes van Hogwarts Legacy slechts een kwestie van tijd tot er nog meer games worden aangekondigd.

With all that time and money and magic spent on the game, Haddad and Co. are already working on follow-up additions to the Potterverse’s video game world. That includes the previously announced title featuring Quidditch (the wizard sport that was left out of “Hogwarts Legacy,” to fans’ chagrin), which is currently in the beta-testing phase, but also “a series of other things” that are currently unannounced and “will let the fans be part of this world and stories and characters in deeper and deeper ways,” Haddad says.