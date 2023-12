We gaan richting het einde van 2023 en dat is veelal ook de periode waarin er teruggeblikt wordt op een aantal interessante statistieken en weetjes van het jaar. Nu heeft ook techgigant Alphabet laten weten naar welke games er het meest gezocht is via de zoekmachine Google, waar tevens een aantal verrassingen aanwezig zijn.

Minder verrassend is de naam Hogwarts Legacy, die bovenaan de lijst prijkt. De gelauwerde actie-avonturen titel van Portkey Games is sinds de lancering enorm populair en de controverse omtrent de uitspraken van Wizarding World-autrice J.K. Rowling hebben daar zeker aan bijgedragen. The Last of Us staat eveneens in de top 3, mede door het succes van de HBO serie die dit jaar in première ging.

Andere bekende namen zoals Starfield, Baldur’s Gate 3, Diablo IV en Atomic Heart komen terug, maar ook mobile titels zoals Battlegrounds Mobile India en een Japanse titel die losjes vertaald “Suika Game” heet en bekend is in het land van de rijzende zon.