Warner Bros. Games had in 2023 een enorme hit te pakken met Hogwarts Legacy. De game scoorde goed en ging in een sneltreinvaart over de toonbank. In de laatste maanden van het jaar zijn daar nog meer sales bijgekomen, waardoor de titel inmiddels wereldwijd meer dan 22 miljoen keer is verkocht. Indrukwekkend voor een nieuwe IP.

GfK is een instantie die bijhoudt hoe entertainmentproducten het in Europa doen. Uit een verslag blijkt dat Hogwarts Legacy in Nederland de best verkopende game van 2023 was. Ook verkocht deze game het beste in het Verenigde Koninkrijk en Tsjechië.

Als we het over heel Europa hebben, dan is EA Sports FC 24 de best verkopende game van 2023 gebleken. Deze titel eindigde in 19 landen bovenaan. In die Europese ranglijst is Hogwarts Legacy als tweede geëindigd. Op de derde plaats staat The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Andere games die in 2023 erg goed verkochten zijn Marvel’s Spider-Man 2, Super Mario Bros. Wonder en FIFA 23. Kleine nuance bij deze informatie, GfK baseert zich op de fysieke verkopen in heel Europa. Digitale verkopen zijn dus niet meegenomen.