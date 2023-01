Resident Evil 4 Remake is nu al enige tijd in ontwikkeling en staat gepland voor een release in maart. Eén van de belangrijke punten qua vooruitgang is natuurlijk de visuele kwaliteit, die de sfeer in de titel schept. Nu staan de Resident Evil-games bekend om de sfeervolle doch duistere settings, waar nu met de remake nog een schepje bovenop gedaan wordt.

Dit blijkt uit vier nieuwe screenshots van de omgevingen in de game, waarop duidelijk te zien is hoe het team de huidige setting heeft aangepast en verbeterd. Zo wordt er goed gebruik gemaakt van zwakke lichtbronnen als kandelaars en kaarsen, maar ook objecten die de originele ruimtes beter opvullen. Al met al mag zeker gezegd worden dat de sfeer er goed in lijkt te zitten.

De Resident Evil 4 Remake verschijnt op 24 maart voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc.