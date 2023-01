We kennen allemaal wel iemand bij wie er meerdere kasten nodig zijn om heel zijn of haar collectie fysieke games in op te bergen. Hoewel digitaal games kopen steeds gebruikelijker wordt, zijn er altijd mensen die liever juist voor een fysiek exemplaar gaan. Voor hen hebben we goed nieuws. Nadat The Witcher 3: Wild Hunt digitaal van een current-gen update voorzien werd, is nu ook een fysieke editie van de laatste versie uitgebracht.

Het gaat hier om de uitgave van The Witcher 3: Wild Hunt Complete Edition voor de PlayStation 5 en Xbox Series X|S. Liefhebbers van fysieke games en of nieuwkomers kunnen de titel dus nu ook in de winkel aanschaffen. Mocht je de game reeds in bezit hebben, dan is een nieuwe aanschaf niet nodig. De current-gen update is namelijk gratis beschikbaar gesteld door CD Projekt RED.

Deze update laat de game nu in 4K draaien en voegt een 60 frames per seconde-optie toe. Niet alleen grafisch ziet de game er een stuk beter uit, ook andere toevoegingen zorgen voor een aangenamere ervaring tijdens het spelen. Zo zijn er onder andere een dynamische mini-map, een nieuwe quest en een fotomodus aan de game toegevoegd. Bekijk hieronder zeker even de launch trailer van de fysieke editie om al dat moois te aanschouwen.