Capcom heeft aangekondigd dat professionele worstelaar Thea Trinidad één van de commentatoren zal zijn als onderdeel van de Real-Time Commentary feature van Street Fighter 6.

De Real-Time Commentary feature in Street Fighter 6 brengt stemmen van populaire commentatoren van vechtspeltoernooien – en nu dus ook professionele vechters – recht naar de gevechten van Street Fighter 6. De stijl van het commentaar zal vergelijkbaar zijn met hoe het commentaar is tijdens esport toernooien.

Thea Trinidiad, wiens favoriete personage Vega is, laat in het persbericht weten dat ze al sinds kleins af aan groot fan is van Street Fighter en het spel altijd met haar broertje speelde. Ze bedankt Capcom voor de mogelijkheid om nu onderdeel te zijn van de franchise.

“I’ve been an avid gamer since I was a child and a huge fan of Street Fighter,” said Thea Trinidad in a press release. “I can still remember epic matches with my brother, and I would always beat him with my favorite character Vega. It’s surreal to now be a part of this amazing franchise and I am honored and thankful for this once in a lifetime opportunity.”