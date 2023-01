Tijdens The Game Awards in 2022 kondigde Blizzard de releasedatum van Diablo IV aan. De release aankondiging ging gepaard met een prachtige CGI-trailer waar fans al gretig informatie uit hebben proberen te halen.

In een nieuwe 7-minuten durende video nemen een aantal ontwikkelaars van Diablo IV een diepere duik in wat er precies is getoond in de officiële release date trailer. Joe Shely, Joseph Piepora en community lead Adam Fletcher geven fans in deze video meer informatie over de setting, het verhaal en de personages in de langverwachte game.

Diablo IV wordt op 6 juni 2023 uitgebracht voor de PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc.