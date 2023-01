De games van 2023 | Diablo IV – Blizzard was altijd het lievelingetje van menig gamer, maar de afgelopen jaren is die liefde aardig bekoeld. Het gedwongen huwelijk met Activision heeft de ontwikkelaar absoluut geen goed gedaan. Zo is en blijft Warcraft 3: Reforged een ramp. Heroes of the Storm is zonder pardon de nek omgedraaid en dankzij alle rechtszaken over wangedrag is de oude garde allang vertrokken of de deur uitgezet. Daarbij krioelde Diablo II: Resurrected van de bugs en serverproblemen. Overwatch 2 is in feite niets meer dan een patch voor het origineel die vooral peperdure microtransacties toevoegt en Diablo: Immortal steekt zo geldbelust in elkaar dat zelfs Dagobert Duck het te ver vindt gaan.

Diablo IV – Het zijn turbulente tijden voor de studio en het tij moet gekeerd worden. Daarvoor is in 2020 Rod Fergusson aangetrokken, de man die eerder BioShock Infinite over de eindstreep wist te trekken. Met Fergusson aan het roer van de franchise moet Diablo IV de serie weer op de kaart zetten. Het kleurrijke uiterlijk van Diablo III werd ingewisseld voor de duistere toon van Diablo II en het verhaal wordt niet langer zoals in Diablo III constant door je strot geduwd. In plaats daarvan krijgen we een open wereld voorgeschoteld waarin je van alles kunt ontdekken en doen, zonder het gevoel te krijgen een checklist af te werken. Daarbij is het verhaal voor het eerst in de serie non-lineair. Alleen het begin en het einde staan vast, de rest vul je zelf in.

Dat geldt overigens ook voor hoe jouw personage eruit komt te zien. Je kiest nog steeds uit bestaande klassen, maar je kunt nu zelf het uiterlijk bepalen. Denk zoal aan de huidskleur of het type haar. Aangezien de wereld een stuk groter is beschik je nu ook over mounts en je raadt het al, die kun je ook naar hartenlust aanpassen. Dit zijn de grootste nieuwe toevoegingen aan de game. Voor de rest zijn de ontwikkelaars al jaren aan het itereren totdat alles perfect samenkomt. Daarvoor wordt er goed naar de voorgaande games gekeken en alleen de beste elementen worden meegenomen. Het is tegelijkertijd een uitbreiding en een verfijning van de bestaande formule, zodat Diablo IV de game wordt waar de fans op hebben zitten te wachten.

Voorlopige verwachting: De ontwikkelaars zijn sinds de aankondiging erg transparant geweest over waar ze mee bezig zijn en waarom er voor bepaalde dingen juist wel of niet wordt gekozen. Er zijn meerdere gesloten beta’s geweest en er heeft zelfs een speciale endgame beta plaatsgevonden om ook dat gedeelte uitvoerig te testen. Er staan talloze video’s online waarin ieder aspect van de game uitgebreid wordt toegelicht. Daarnaast komt er ook nog een open beta om hopelijk alle twijfels voor eens en voor altijd weg te nemen. Als dat lukt, dan is de grote vraag of de servers de druk wel aankunnen, wanneer de game op 6 juni 2023 uitkomt. Diablo IV lanceert op de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en de pc.