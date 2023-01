Kaiko Games, recentelijk nog verantwoordelijk voor de hierboven afgebeelde remaster van Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning, werkt voor THQ Nordic aan een originele game in het action adventure genre. Dat is opmerkelijk, want de studio heeft de laatste 10 jaar enkel remasters van THQ Nordic-games afgeleverd.

Toch staan er nu verschillende vacatures bij de studio open waarbij vooral deze zin opvalt:”We hire for an original game based on a high profile THQ Nordic IP in the Action Adventure genre”. Oftewel, geen remaster meer, maar een originele game in een bestaand IP. Zijn jullie benieuwd waar de studio nu aan werkt?