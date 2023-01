Eerder vandaag heb je kunnen lezen dat de PlayStation 5 vanaf nu overal een stuk beter verkrijgbaar moet zijn en dat Sony om die reden een nieuwe marketingcampagne heeft gelanceerd. Hierbij verscheen er ook direct een commercial met live action footage, dat aan diverse games te linken is, komende games en games die reeds verkrijgbaar zijn.

Er zitten echter shots in de commercial die vooralsnog niet aan een specifieke titel te koppelen zijn. We zien namelijk een fragment van een jonge vrouw die met een brandende fakkel in een grot rondloopt en stof van een eeuwenoud artefact afblaast. Dit doet ons én anderen op het web niet direct aan een (bestaande) game denken, wat dus een hint naar een onaangekondigd project kan zijn.

De link met een nieuwe Uncharted is dan natuurlijk snel gelegd, want (spoilers vanaf hier) tegen het einde van Uncharted 4: A Thief’s End maken we kennis met Cassie, de dochter van Nathan en Elena, die haar nieuwsgierigheid niet kan bedwingen en in de oude spullen van haar vader duikt, waarna Nathan besluit over z’n verleden te vertellen.

Gezien de subtitel van het vierde deel is het niet gek dat het over en uit is met Nathan Drake, maar met het bestaan van Cassie is er een mogelijkheid op voortzetting van de franchise. Met dat idee en nu de hints in de commercial, doet vermoeden dat er naar een nieuwe Uncharted gehint wordt.

De shots in kwestie zijn vanaf 43 seconden in de onderstaande commercial te zien. Wat denk jij? Een nieuwe Uncharted of heb je een ander idee?

Overigens, er is op 43 seconden ook nog een shot te zien dat erg doet denken aan Ghost of Tsushima, misschien is dat ook een hint naar een vervolg op die game.