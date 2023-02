Afgezien van bijna een permanent doorlopende sale in de PlayStation Store, zijn er ook geregeld titels specifiek in de aanbieding. Dit onder de noemer ‘deal van de week’ en hoewel het lang niet altijd even aantrekkelijk is, zitten er soms wat mooie deals tussen.

Zo ook deze keer, want de huidige deal van de week is Cyberpunk 2077. Deze game kost normaal € 49,99, maar momenteel is er een korting van 50% op van kracht. Hierdoor is de game tijdelijk tegen de scherpe prijs van € 24,99 aan te schaffen.

Bij interesse in de deal kan je hier terecht. Voor meer over Cyberpunk 2077 adviseren we je om ons nieuwsarchief te raadplegen.