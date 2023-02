Electronic Arts liet deze week weten dat zij de stekker uit Apex Legends Mobile en Battlefield Mobile zullen trekken. Daarbij sloot EA ook de studio die verantwoordelijk is voor de mobiele games, maar dit betekent niet dat EA helemaal van mobiele titels afziet.

In mei vorig jaar onthulde Electronic Arts de mobiele game The Lord of the Rings: Heroes of Middle-Earth en deze game is nog altijd in ontwikkeling. Dat de uitgever nu Apex Legends Mobile en Battlefield Mobile annuleert heeft geen invloed op de Lord of the Rings-titel, zo heeft Electronic Arts COO Laura Miele laten weten.

Er wordt dus nog steeds druk gewerkt aan deze mobiele game en het zal zoals gepland later dit jaar worden uitgegeven. Wanneer precies is echter onduidelijk.