Eerder deze week kondigde Sony firmware 7.00 voor de PlayStation 5 aan, die binnenkort in beta gaat. Naar verwachting zal die firmware update vervolgens op 8 maart worden uitgebracht en daarmee wordt de Discord integratie gerealiseerd. Ook zal de update VRR-support realiseren voor een 1440p resolutie.

Verschillende features en verbeteringen zijn reeds aangestipt in het uitgebreide overzicht, maar mocht je dat gemist hebben kan je hier terecht. Een punt dat een beetje ondergesneeuwd is geraakt en we even extra willen uitlichten, is een zeer welkome feature: de optie om je controller draadloos te updaten.

Sinds de PlayStation 5 komt het geregeld voor dat de controller van een update voorzien moet worden. Hiervoor moest je de controller altijd aan de console hangen, maar dat zal met de komende firmware update veranderen. Dit komt het gebruikersgemak ten goede, want lang niet iedereen heeft een losse kabel rondslingeren.

You can now update the DualSense wireless controller device software with a wireless connection. If you have trouble updating the device software wirelessly, connect your controller to your PS5 console using the USB cable to update it. You’ll be able to update wirelessly for the next update.