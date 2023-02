Zoals je hier al kon lezen bevat de Gran Turismo 7-update van 22 februari aanstaande de gratis upgrade voor PlayStation VR2. Verder wisten we ook al dat zo goed als de hele game te spelen zal zijn in virtual reality en dat je dus zowel alleen, als met anderen hier gebruik van zult kunnen maken. De enige modus die logischerwijze buiten de boot valt, is split-screen.

Nu is er echter het nieuws bijgekomen dat er ook nog een nieuwe modus zal worden toegevoegd aan de game, genaamd de ‘VR Showroom’. Zoals de naam al doet vermoeden, zal je nu dus in virtual reality door je garage kunnen gaan om al je mooie bolides te bewonderen.

Met de hoge mate van oog voor detail, zou je de vele bolides nu van nog dichterbij kunnen bekijken. Alle auto’s in de game zijn in deze modus beschikbaar. Bovendien: wie wil er nu niet tussen een hoop peperdure wagens wandelen, wetende dat je ze niet kan beschadigen door één of andere stommiteit?