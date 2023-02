Over een paar weken verschijnt PlayStation VR2 en in aanloop naar deze release heeft Sony op het PlayStation Blog een zeer uitgebreide FAQ gedeeld. Deze geeft antwoord op een reeks vragen, hoewel het gros van de details al bekend was. Desalniettemin is het een handig overzicht om even te raadplegen en bij interesse klik je hier voor de FAQ.

Hier zien we ook een interessante vraag in terugkomen en dat gaat over fysieke games. Op dit moment zie je bij retailers nagenoeg geen PlayStation VR2 games in het assortiment. De reden hiervoor is eenvoudig, want de games voor het platform zullen bij de release enkel digitaal aangeboden worden.

Bij de PlayStation VR2 release zal in ieder geval vooralsnog niks fysiek beschikbaar zijn, zo blijkt uit de genoemde FAQ. Dit sluit fysieke releases op termijn niet uit, wat ook al eerder is gebleken. Zo dook er enige tijd terug nog een boxart van The Walking Dead: Saints & Sinners op.

Verzamelaars van fysieke games zullen dus even moeten afwachten hoe het gaat uitpakken, want zoals het er nu naar uitziet is het meer een uitzondering dan regel.