Nintendo heeft bekendgemaakt hoe de Nintendo Switch en hun games het hebben gedaan tot aan 31 december 2022. Hieruit blijkt dat de hybride console inmiddels 122 miljoen keer is verkocht en daarmee is de PlayStation 4 officieel gepasseerd. Sterker nog, de Nintendo Switch staat met dit aantal nu op de derde plaats wat betreft best verkopende consoles ooit.

De Nintendo Switch heeft echter nog een lange weg te gaan om de tweede of eerste positie in te nemen, want de Nintendo DS staat op 154.02 miljoen verkochte exemplaren en de PlayStation 2 op 155 miljoen units. Dat de console nog altijd succesvol is blijkt wel uit het laatste kwartaal, Nintendo wist toen maar liefst 8.22 miljoen units te verkopen.

Qua games is Pokémon Scarlet & Violet een absolute hit, want hoewel de game nog niet eens zo heel lang verkrijgbaar is, staat de totale verkoop inmiddels al op maar liefst 20.61 miljoen units.