Zoals je vorige week woensdag al hebt kunnen lezen, zouden er vandaag weer nieuwe games aan het aanbod van PlayStation Plus worden toegevoegd. Het gaat hier om de maandelijks ‘gratis’ games en het betreffen ditmaal drie titels en een uitbreiding voor Destiny 2.

Bij dezen het bericht dat de games inmiddels beschikbaar zijn in de PlayStation Store. Via de onderstaande links ga je direct naar de game in kwestie, zodat je deze kan downloaden of in je downloadlijst kunt zetten.

Later deze maand mogen PlayStation Plus Extra en Premium abonnees nog nieuwe games verwachten, maar welke dat zijn is even aankijken. Sony heeft die update voor februari nog niet bekendgemaakt.

PlayStation Plus nodig? Klink dan hier.