Bandai Namco gaf een paar jaar terug een remaster uit van Katamari Damacy. Dit is klaarblijkelijk goed in de smaak gevallen bij gamers, want binnenkort komt er een remaster van een ander deel op de markt.

We Love Katamari Reroll + Royal Reverie werd aangekondigd tijdens de Nintendo Direct uitzending van eergisteren. Het spel zal echter ook op andere platforms verschijnen, namelijk de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc. Het spel zal op 2 juni 2023 uitkomen.

Hieronder kan je de aankondigingstrailer van We Love Katamari Reroll + Royal Reverie bekijken.