In 2020 kwam PixelJunk Scrappers uit voor Apple Arcade. Vorig jaar augustus kwam het nieuws naar buiten dat er een ‘Deluxe’-versie zou verschijnen voor pc. Nu weten we dat deze titel ook voor de PlayStation 4, PlayStation 5 en Nintendo Switch zal uitkomen.

De pc-versie van PixelJunk Scrappers Deluxe werd dan wel al een paar maanden geleden aangekondigd, de game is nog niet verschenen voor dit platform. De console-versie is ook nog niet voorzien van een releasedatum. Het kan dus best zo zijn dat alle versies tegelijk op de markt worden gebracht.

Het gaat hier om een ‘beat ‘em up & clean ‘em up’-titel, die je met maximaal vier spelers kunt spelen, zowel lokaal als online. Buiten het knokken met verschillende vijanden, zal je ook afval moeten opruimen. Hier kan je weer geld mee verdienen om bijvoorbeeld nieuwe wapens te kopen.

Wat je van PixelJunk Scrappers Deluxe kunt verwachten, kan je in de onderstaande video checken.