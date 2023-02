Hogwarts Legacy is nu al een aantal dagen te spelen en wist binnen no-time de bestverkochte Harry Potter-game ooit te worden. Nu kunnen spelers ook buiten het spel aan de slag met Hogwarts Legacy dankzij een nieuw PlayStation evenement.

Het evenement genaamd ‘PlayStation’s Hogwarts Legacy House Cup‘ geeft je de mogelijkheid om via de website van PlayStation verschillende avatars vrij te spelen op je PlayStation Network account. Dit kun je onder andere doen door trailers te bekijken en Harry Potter kennisvragen te beantwoorden.

Er is ook een loterij onder de mensen die meedoen aan de Hogwarts Legacy House Cup, waarin je een Hogwarts Legacy Collector’s Edition voor de PlayStation 5 kan winnen of zelfs een PS5-console. Er zit wel een addertje onder het gras, dit deel van de House Cup is namelijk (vooralsnog) alleen beschikbaar voor inwoners van de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk.

Hogwarts Legacy is nu beschikbaar op de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc. De PlayStation 4 en Xbox One versie verschijnt op 4 april, gevolgd door een Switch release op 25 juli.