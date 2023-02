We mochten ons eind vorig jaar opmaken voor het nieuwste avontuur van Kratos en Atreus, genaamd God of War: Ragnarök. Wederom blonk deze game uit door de sterke personages en het zeer persoonlijke verhaal. Het had echter niet veel gescheeld, of Kratos had van Sony Santa Monica een heel ander lot toebedeeld gekregen. Het moge duidelijk zijn dat het volgende stukje spoilers bevat.

In eerste instantie was het namelijk het idee om Kratos te laten sterven in de opening, na zijn gevecht met Thor. Hier werd al naar gehint aan het einde van God of War 2018 en het was wederom een belangrijk punt in het verhaal van Ragnarök. Schrijver Matt Sophos vertelt vervolgens dat er een tijdsprong van ongeveer 20 jaar zou volgen, waarna Atreus de opgave had om zijn vader uit de verdoemenis te sleuren.

“And so, he was gonna die, and then it wasn’t a permanent death. What was going to happen – and I don’t care, we can tell this, because it doesn’t happen any more so this is all fan fiction at this point – he would get pulled out of Hell, essentially, by Atreus. But it’s now been, like, 20 years have passed – it was going to be a big time jump-type thing. So that was a version of it.”

Regisseur Eric Williams verwees dat idee echter naar de prullenbak, omdat Kratos al meerdere keren het licht had gezien en vervolgens weer uit de dood was herrezen, en dat zou het emotionele aspect achter zijn dood teniet doen.