Onlangs werden de ‘gratis’ PlayStation Plus Essential games beschikbaar gesteld en zoals gebruikelijk is volgt later in de maand nog een update voor PlayStation Plus Extra en Premium. Naar verwachting zal Sony die details later vandaag bekendmaken, maar een aantal titels zijn inmiddels al gelekt.

Dit via billbil-kun, de vaste leaker van PlayStation Plus updates, die laat weten dat de volgende titels in ieder geval in de pijplijn zitten:

Borderlands 3 (PS5, PS4)

Horizon: Forbidden West (PS5, PS4)

Resident Evil 7: Biohazard (PS5, PS4)

Scarlet Nexus (PS5, PS4)

Of het klopt is afwachten uiteraard, maar gezien deze leaker als zeer betrouwbaar bekend staat lijkt het allemaal aannemelijk. Over het algemeen is de daadwerkelijke update groter, dus verwacht dat er meer titels deze maand toegevoegd zullen worden, waaronder Syphon Filter: Dark Mirror als klassieker.

Bij een officiële aankondiging lees je het hier.