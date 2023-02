Hier kon je al lezen dat één van ’s werelds bekendste spelletjes binnenkort een film krijgt. Op 31 maart zal de film, die het heeft over de origine van het spel Tetris, te streamen zijn via Apple TV+. Eerder zal de film, die geregisseerd wordt door Jon S. Baird al op het South by Southwest filmfestival te bezichtigen zijn voor aanwezigen.

De onderstaande trailer schetst alleszins een zeer goed beeld van waar de film over zal gaan en dat het er spannend aan toe kan gaan, wordt direct duidelijk. Mocht je volledig blind de film in willen gaan, is het misschien beter om de trailer links te laten liggen.