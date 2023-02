Morgenochtend om 07:00 uur zal update 1.29 voor Gran Turismo 7 online gaan en deze introduceert de optie om de racegame min of meer in z’n geheel in virtual reality te spelen. Daarnaast voegt de update nieuwe auto’s toe, zoals we eerder vandaag al lieten weten.

Via het PlayStation Blog heeft Polyphony Digital nu nog wat meer details gedeeld over wat er nog meer met de update meekomt. Zo blijkt update 1.29 ook de zogeheten ‘Gran Turismo Sophy Race Together’ modus toe te voegen, zij het enkel aan de PlayStation 5 versie van de game.

Deze modus is van 21 februari tot eind maart beschikbaar en dient ter demonstratie van de Sophy AI. Je zult deel kunnen nemen aan een race op vier verschillende circuits, waarbij de moeilijkheidsgraad van beginner oploopt tot expert. Hierbij race je dus tegen een AI van zeer hoge kwaliteit. Ook is het mogelijk om één versus één races aan te gaan tegen GT Sophy.

Verder mogen we de klassieke Gran Valley opzet verwachten. Deze baan is in twee varianten beschikbaar, de volledige Highway 1 lay-out en de kortere South lay-out. De vijf nieuwe auto’s zijn als volgt:

Honda RA272 ’65

Italdesign Exeneo Vision Gran Turismo Street en Off-Road Mode

Citroën DS 21 Pallas ’70

Porsche 911 Carrera RS (901) ’73

Wat betreft de Italdesign, dit zijn dus twee auto’s aangezien het twee modellen betreft. Hieronder een trailer van de update.