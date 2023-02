Vorig jaar lanceerde Logitech de PRO Racing Wheel & PRO Racing Pedals, een high-end stuurwiel systeem met direct drive en andere handige features. Bij de aankondiging liet Logitech weten de handen ineengeslagen te hebben met Playseat voor het ontwikkelen van een specifieke rig. Deze is multifunctioneel voor stuurwielen, maar eigenlijk bedoeld voor een combinatie met de PRO Racing Wheel & PRO Racing Pedals.

Het heeft even mogen duren, maar Logitech en Playseat hebben aangekondigd dat de rig, Playseat Trophy-Logitech G Edition genaamd, op korte termijn verkrijgbaar is. De rig kent een adviesprijs van € 599,- en is te koop via de Playseat website. Samen met deze aankondiging heeft Logitech nog wat algemene details meegestuurd, zie hieronder: