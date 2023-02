Shinji Mikami is een bekend Japanse ontwikkelaar die onder andere mee heeft gewerkt aan Resident Evil 4, Vanquish, Killer7, The Evil Within en natuurlijk Ghostwire Tokyo. De laatste jaren was hij werkzaam bij Tango Gameworks, een studio die hij zelf heeft opgericht.

Het ziet er echter naar uit dat Mikami zijn eigen studio gaat verlaten, want volgens een bericht van TrueAchievements zal hij er nog slechts een paar maanden werkzaam zijn. Het gaat om een interne email die in de handen van de site is gekomen, waarin het vertrek van Mikami aangekondigd wordt.

De email is gestuurd door Bethesda Softworks senior VP Todd Vaugh, die stelt dat Mikami de studio ergens in de komende maanden zal verlaten. Het is niet duidelijk waarom hij dit doet en wanneer hij precies zal vertrekken. Bethesda heeft officieel nog geen aankondiging gedaan.

“I am writing today to let you know that studio head Shinji Mikami has decided to leave Tango Gameworks in the coming months. Mikami-san has been a creative leader and supportive mentor to young developers at Tango for 12 years through his work on the Evil Within franchise, Ghostwire: Tokyo, and of course, Hi-Fi Rush.”