343 Industries heeft een nieuwe trailer uitgebracht om de hype voor het derde seizoen vain Halo Infinite genaamd Echoes Within op te bouwen.

343 Industries noemt Echoes Within de grootste Halo Infinite multiplayer update tot nu toe. Spelers kunnen aan de slag op een nieuwe Big Team Battle map genaamd Oasis, met nieuwe uitrusting genaamd The Shroud Screen en een nieuw wapen in de vorm van de M392 Bandit. Ook Arena Mode krijgt twee nieuwe maps genaamd Cliffhanger en Chasm, evenals nieuwe maps in de Community Collection playlist zoals Art’s Room en Starboard. Ten laatste voegt de update ook nog een gloednieuwe modus toe genaamd Escalation Slayer, wat een variatie zal zijn van de reguliere Slayer modus.

De release van Echoes Within betekent ook dat de toekomst van Halo Infinite vanaf nu compleet onbekend is, aangezien de meest recente roadmap alleen details heeft tot en met deze update. Hopelijk geeft 343 Industries in de komende maanden een update over wat we kunnen verwachten voor Halo Infinite in de tweede helft van dit jaar.

Echoes Within gaat op 7 maart van start in Halo Infinite. De multiplayer van Halo Infinite is gratis te spelen op Xbox One, Xbox Series X|S en pc. Je kunt de launch trailer hieronder bekijken.