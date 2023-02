In februari 2022 heb je kunnen lezen dat Omen of Sorrow zich een weg naar de PlayStation 5 en Nintendo Switch zou vinden, maar het heeft even mogen duren. Sinds die aankondiging hebben we immers niets meer vernomen, tot nu. De ontwikkelaar heeft aangekondigd dat die plannen niet van de baan zijn en laat weten dat de game vanaf 23 maart op de genoemde platformen verkrijgbaar zal zijn.

Daarnaast verschijnt de game op de genoemde datum ook voor de pc. De adviesprijs voor alle platformen is € 19,99 en mocht je de game op de Xbox One reeds bezitten, dan krijg je een gratis upgrade naar de current-gen versie.

Gezien de game ook verkrijgbaar is op de PlayStation 4 en er in dat geval niet van een upgrade gesproken wordt, is het aannemelijk dat je genoodzaakt bent de game opnieuw te kopen. Het is wat vaagjes in hoe dit gecommuniceerd wordt, maar mocht je willen upgraden raden we je aan even de release af te wachten.