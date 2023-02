Deep Rock Galactic kwam begin vorig jaar uit voor de PlayStation 4 en PlayStation 5. De game is erg succesvol geweest en ook de pc-versie staat bij veel spelers weer op de kaart. Volgens Ghost Ship Games CEO Soren Lundgaard komt dit door PlayStation Plus.

De game van Ghost Ship Games werd ‘day and date’ beschikbaar gesteld voor PlayStation Plus-abonnees, en met succes. In de eerste paar weken werd het spel al door tien miljoen spelers gespeeld en het aantal bleef nadien groeien.

Deep Rock Galactic was al geruime tijd beschikbaar voor pc, maar ook daar groeide de spelersaantallen. Dit kwam doordat er meer aandacht werd besteed aan het spel omdat de PlayStation versie zo populair was, zo meldt Retbit.

Met andere woorden: de release via PlayStation Plus heeft de game veel goed gedaan. Het spel is ook beschikbaar voor Xbox Game Pass, alleen heeft Lundgaard daar nog niet de cijfers van.

“We broke all our records on player numbers and revenue. We entered into PlayStation Plus and very, very fast, ten million players claimed the game, started playing, enjoying the new season content, buying the cosmetic DLCs, and just had a really good time together. And this propelled the Deep Rock Galactic IP even further into closing into mainstream.”