We hebben nog een kleine maand voor de boeg, maar dan kunnen we eindelijk aan de slag met de langverwachte en ambitieuze remake van Resident Evil 4. Capcom heeft de afgelopen tijd al meer info gedeeld over de actie-horror shooter en nu heeft de studio wederom een nieuwe video vrijgegeven.

Ditmaal gaat men dieper in op een aantal zaken die zij hebben toegevoegd, gezien zij de spelers meer opties wilden geven tijdens de gevechten. Zo kan Leon nu vanuit een sluipende houding vijanden aanvallen met een mes of de bolt thrower. Daarbij heeft zijn mes ook flink wat opties gekregen, zoals de mogelijkheid om een aanval te pareren.

Ten slotte zegt Capcom dat ze voor deze remake meer horror aspecten wilden creëren, de overdreven toon zal niet heel verloren raken, maar de remake zal wel duisterder aanvoelen.

Resident Evil 4 Remake lanceert op 24 maart voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc. Op een later moment zal er ondersteuning voor PlayStation VR2 volgen.