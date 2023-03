LEGO Bricktales verscheen vorig jaar voor verschillende platformen en zoals je in onze review hebt kunnen lezen, waren we best wel over de titel te spreken. Ietwat onverwacht heeft de ontwikkelaar nu gratis extra content voor de game beschikbaar gesteld.

Het gaat hier om een nieuwe hub wereld die je vrij kunt verkennen en tegelijk voegt deze omgeving vijf nieuwe constructie puzzels toe, alsook een nieuwe verzamel quest. Dit alles staat in het teken van Pasen, aangezien je konijnen moet helpen om Pasen te redden.

Hoewel het nog even duurt vooraleer het Pasen is, is gratis content natuurlijk altijd mooi meegenomen. Verder voegt deze update ook een nieuwe widget toe, die aan zal geven wat komende updates zijn. Dit suggereert dat er meer content in de pijplijn zit.