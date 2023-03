Veelal bepalen platform exclusieve titels het momentum van een generatie en dat vindt ook Xbox-baas Phil Spencer. In gesprek met het Xbox-kanaal op YouTube zegt ome Phil dat de exclusiviteit van bepaalde games per geval wordt bekeken en dat het uiteindelijk afhangt van de game en/of franchise die het betrekt.

Starfield is nu al één van de grootste titels van het jaar, hoewel de game nog altijd geen releasedatum heeft gekregen. In eerste instantie zou de game van Bethesda Softworks ook naar de PlayStation komen, maar na de overname van Zenimax heeft Microsoft besloten dat het een exclusive zou worden voor het Xbox-ecosysteem. Volgens Spencer zijn dergelijke titels nou eenmaal belangrijk voor de “marketing beats” van een platform en een manier om consoles en diensten te verkopen.

Hij benadrukt echter ook dat Xbox geen bestaande titels van andere platforms zal afnemen. Als voorbeeld haalt bij The Elder Scrolls Online aan, de game wordt nog altijd van content drops voorzien en die content is tot op heden “gewoon” voor PlayStation-platforms verschenen.

“Exclusive titles in the console space is part of the business, all platform holders do it, they are marketing beats for the platform. Our competitors have a lot of exclusive games, so when we’re launching new games, some of those won’t be available on other competitive platforms. But there’s no example in Bethesda of us pulling something away from the PlayStation community…or us not continuing to update those…I think people playing more games across more devices is just where gaming is going.”