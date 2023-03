We kennen het verhaal van Cyberpunk 2077 inmiddels al te goed. De dystopische RPG van CD Projekt RED beleefde een zeer twijfelachtige start en vele controverses, maar de Poolse studio heeft sindsdien de schouders eronder gezet en de game weer van wat glans voorzien. Men werkt verder op dit moment hard aan de uitbreiding Phantom Liberty en er komt een update aan die onder andere het politiesysteem op de schop neemt.

Ondertussen heeft de studio nog in het geheim aan iets anders gewerkt en dat is optimalisatie voor de Steam Deck. Via Twitter heeft men namelijk laten weten dat Cyberpunk 2077 “verified” is voor de handheld van Valve. Dit betekent effectief dat de game ook door Valve grondig is getest en te spelen is op het apparaat. Mocht Cyberpunk 2077 al in je bibliotheek staan, dan hoef je verder niks te doen. Je kunt simpelweg de game downloaden op je Steam Deck en jezelf onderdompelen in de wereld van Night City.

