Momenteel loopt het eerste seizoen van The Last of Us op HBO en de algemene ontvangst van de serie is heel positief. Logisch dan ook dat er al snel sprake was van een tweede seizoen, dat inmiddels al officieel bevestigd is. De vraag is dan natuurlijk: wanneer mogen we dit tweede seizoen verwachten?

Acteur Pedro Pascal, die de rol van Joel op zich neemt in de serie, werd onlangs geïnterviewd door Collider en er werd hem gevraagd of de opnames van het tweede seizoen dit jaar al zouden plaatsvinden. Alhoewel hij niet veel concrete info mocht geven, gaf hij wel de volgende profetische woorden mee:

‘Yes, there is a chance. Yes.’

Het lijkt er dus op dat we hoogstwaarschijnlijk niet heel lang zullen moeten wachten op het tweede seizoen. De seizoensfinale van seizoen 1 wordt op 12 maart uitgezonden.